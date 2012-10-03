4 октября на экономическом факультете СПбГУ выступит с лекцией Алексей Кудрин

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3 октября 2012, 11:02 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

vmurmanske.ru

4 октября в 15.00 по приглашению декана экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета выступит с лекцией глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

Тема лекции: «Судьба ЕВРО и вторая волна кризиса». Основные вопросы для обсуждения: Выберется ли Европа из долгового кризиса? Сохранится ли Евро? Какова вероятность второй волны кризиса? Каковы риски российской экономики в ближайшие годы? Лекция пройдет по адресу: ул. Таврическая, 21-25, Актовый зал. Приглашаются все желающие.