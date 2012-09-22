Швейцарский эксперт приступил к борьбе с отмыванием денег в Ватикане

Теперь Святой Престол охраняют не только швейцарские гвардейцы, но и швейцарский "финансовый Джеймс Бонд". Для борьбы против отмывания денег и финансирования террористических группировок Ватикан нанял швейцарского адвоката и финансового эксперта Рене Брюлхарта.

Об этом сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди. Де-факто эксперт приступил к своей работе уже с начала сентября, передает портал швейцарской "Нашей газеты".

От Брюлхарта ожидают, что он поможет созданию системы, которая оптимизирует для Ватикана борьбу с преступлениями, нарушениями правил и ошибками в финансовой сфере. Этого уроженца Фрибурга, известного специалиста по борьбе с отмыванием денег, всегда поддерживал сегодняшний глава Федеральной прокуратуры Швейцарии Михаэль Лаубер. В течение восьми лет Рене Брюлхарт руководил подразделением финансовой разведки Лихтенштейна, в чьи задачи входила борьба с отмыванием денег и выявление подозрительных финансовых операций. За это он получил прозвище "Джеймс Бонд финансовой отрасли".

Брюлхарт будет отвечать за создание механизма, который бы позволил Ватикану выполнить рекомендации инспекторов Moneyval, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированию терроризма. Рекомендации касаются работы Института Религиозных дел, и его Департамента финансовой информации, который был создан в 2010 году как ответ на международное давление с требованием финансовой прозрачности. Инспектора Moneyval указали, что некоторые правила Института Религиозных дел, главным образом, относительно выявления сомнительных финансовых сделок, недостаточно проработаны.

Институт Религиозных Дел нельзя назвать банком в традиционном смысле этого слова. Эта частная финансовая структура была создана в 1942 году для управления основными средствами, предназначенными для осуществления религиозных и благотворительных миссий. Сегодня «банк Ватикана» владеет 6 миллиардами евро, эти средства вложены в облигации и ценные бумаги. 35 тысяч счетов в Институте религиозных дел принадлежат, главным образом, сотрудникам Ватикана и религиозным орденам.

«Банк Ватикана» уже долгое время становится героем слухов и скандалов. Долгое время эту финансовую структуру на службе религии подозревали в несоблюдении принципов борьбы с отмыванием денег, хотя Святой Престол всегда это отрицал. И сегодня IOR переживает сложные времена.

Тот факт, что здесь наняли на работу эксперта из светских кругов, может ускорить внесение Ватикана в "белый список" государств, которые отвечают требованиям Организации экономического сотрудничества и развития в плане стандартов финансовой прозрачности.