Медведев: Бюджет на 2013 год - жесткий и тяжелый

Председатель российского Правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что параметры проекта бюджета на 2013 год продиктованы реальной экономической ситуацией. Премьер отметил, что "бюджет жесткий, а в каких-то местах достаточно тяжелый".



Такое заявление глава кабинета министров сделал на заседании правительства. "Бюджет продиктован реальной экономической ситуацией, которая сложилась и у нас в стране, и в мире. Эта ситуация не радует, она сложная, поэтому и бюджет жесткий, а в каких-то местах достаточно тяжелый", - сказал Медведев. Во вторник на сайте Министерства финансов было опубликован законопроект, согласно которому, доходы федерального бюджета в 2013 году составят 12,9 триллиона рублей, передает РИА Новости. При этом расходы составят 13,4 триллиона. На 2014 и 2015 годы доходы бюджета определены в размере 14,6 триллионов рублей и 15,7 триллионов рублей, расходы - 14,2 триллиона и 15,7 триллионов рублей соответственно.