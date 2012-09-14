Курс доллара упал на 80 копеек

Российская валюта завершила рабочую неделю мощным ростом к бивалютной корзине. Доллар США ослаб почти на 80 копеек. Курс доллара расчетами "завтра" упал до 30,48 рубля, курс евро - до 40,07 рубля.



Как следует из данных ММВБ-РТС, при этом стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 57 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 34,80 рублей. Об этом сообщает РИА Новости. По сведениям на 19:00 по мск курс евро на Forex равнялся 1,3150 доллара против 1,2985 доллара на предыдущее закрытие.