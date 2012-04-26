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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Курс доллара упал на 9 копеек - до 29,29 рубля

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг курс доллара расчетами "завтра" на ММВБ-РТС упал на 9 копеек - до 29,29 рубля, курс евро - на 5 копеек - до 38,71 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро)  понизилась на 7 копеек.

Стоимость бивалютной корзины в первые минуты валютных торгов на ММВБ-РТС составила 33,53 рубля. Перед началом торгов аналитики прогнозировали повышение курса рубля к бивалютной корзине, передает РИА Новости. К 10:03 по мск курс евро на Forex равнялся 1,3223 доллара против 1,3223 доллара на предыдущее закрытие.

ЕЛ

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