Курс доллара упал на 9 копеек - до 29,29 рубля

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26 апреля 2012, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг курс доллара расчетами "завтра" на ММВБ-РТС упал на 9 копеек - до 29,29 рубля, курс евро - на 5 копеек - до 38,71 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) понизилась на 7 копеек.

Стоимость бивалютной корзины в первые минуты валютных торгов на ММВБ-РТС составила 33,53 рубля. Перед началом торгов аналитики прогнозировали повышение курса рубля к бивалютной корзине, передает РИА Новости. К 10:03 по мск курс евро на Forex равнялся 1,3223 доллара против 1,3223 доллара на предыдущее закрытие.