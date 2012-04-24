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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

Россельхознадзор снял ограничения на египетский картофель

, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки картофеля из Египта. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что запрет будет снят с 25 апреля.

В сообщении ведомства говорится о том, что ограничения сняты, "принимая гарантии египетской стороны в отношении обеспечения безопасности египетского картофеля, поставляемого на российский рынок при условии осуществления предотгрузочного контроля его фитосанитарного состояния". Запрет на поставку картофеля из Египта был введен в июне 2011 года. Россельхознадзор ввел этот запрет для предотвращения дестабилизации фитосанитарной обстановки на территории России. 

ЕЛ

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