Фондовые торги на российском рынке акций закрылись в минусе

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23 апреля 2012, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Основные индексы на российском рынке акций снизились более чем на 2%. Согласно данным биржи ММВБ-РТС, по состоянию на 18.45 мск индекс РТС снизился на 2,88% - до 1572,88 пункта. Индекс ММВБ опустился на 2,39% - до 1469,06 пункта.

Отмечается, что с 17.56 по мск биржа ММВБ-РТС приостановила торги в основном секторе фондового рынка. Такая мера была принята в связи с неправильным отображением информации по торгам, передает РИА Новости. В течение сегодняшнего дня индексы РТС и ММВБ упали в район 2,5-месячных минимумов.