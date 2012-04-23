На московских АЗС немного подорожал бензин

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23 апреля 2012, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

На московских АЗС подорожал бензин. Аи-92 подорожал на 0,06 руб./л - до 27,1 руб./л, Аи-95 - на 0,08 руб./л, до 29,2 руб./л. Как отмечает Московская топливная ассоциация, дизельное топливо не подорожало - 29,41 руб./л.

Дешевле всего заправляться бензином Аи-92 и Аи-95 на АЗС "НефтьМагистраль" (26,5 руб./л и 28,6 руб./л соответственно). Заправляться дизельным топливом более выгодно на "Транс-АЗС" (28,11 руб./л), передает данные МТА Интерфакс. Дороже всего топливо стоит на АЗС "Петрол Комплекс": Аи-92 - 27,7 руб./л, Аи-95 - 30,04 руб./л, дизтопливо - 30,54 руб./л.