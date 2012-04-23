Скрынник: Экспорт зерна к 23 апреля достиг 23,6 млн тонн

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23 апреля 2012, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

В текущем сельскохозяйственном году экспорт зерновых из России составил по состоянию на 23 апреля 23,6 миллиона тонн. Тот же показатель на 27 марта, по данным Минсельхоза, составлял 22 миллиона тонн.

Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. По ее словам, наибольшая часть экспорта зерновых пришлась на пшеницу, передает РИА Новости. До конца сельскохозяйственного года прогноз по экспорту зерновых составляет 26-27 миллионов тонн, отметила Елена Скрынник.