Владимир Путин выступит на заседании коллегии Минэкономразвития РФ

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23 апреля 2012, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин намерен выступить на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития РФ. В ходе заседания будут рассмотрены итоги работы министерства в 2011 году и задачи на текущий год.

Заседание рассмотрит "приоритеты в области обеспечения высокой динамики экономического роста и перехода экономики страны к инновационной модели развития". В их числе - запуск Таможенного союза и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как ожидается, речь также пойдет о создании федеральной контрактной системы. Об этом сообщает РИА Новости. Участники заседания намерены обсудить и вопрос о повышении эффективности госрасходов и управления госсобственностью.