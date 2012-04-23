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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Владимир Путин выступит на заседании коллегии Минэкономразвития РФ

23 апреля 2012, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин намерен выступить на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития РФ. В ходе заседания будут рассмотрены итоги работы министерства в 2011 году и задачи на текущий год. 

Заседание рассмотрит "приоритеты в области обеспечения высокой динамики экономического роста и перехода экономики страны к инновационной модели развития". В их числе - запуск Таможенного союза и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как ожидается, речь также пойдет о создании федеральной контрактной системы. Об этом сообщает РИА Новости. Участники заседания намерены обсудить и вопрос о повышении эффективности госрасходов и управления госсобственностью.

ЕЛ

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