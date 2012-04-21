Ущерб экономике ФРГ от визового режима с РФ ежегодно составляет €300 млн

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21 апреля 2012, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта dw.de

Существующая ныне система визового режима с Россией ежегодно наносит экономике ФРГ ущерб в размере 300 млн евро, подсчитала накануне с немецкой педантичностью неправительственная организация "Германо-российский форум".

Поддержать отмену визового режима между РФ и ЕС в 2013 году просит организация ГРФ федерального канцлера ФРГ Ангелу МеркельГРФ в своем официальном письме. Глава "форума" намерен обсудить в ближайшее время перспективы достижения этой цели со всеми германо-российскими союзами и другими организациями страны.

По его словам, отказ от визового режима пошел бы на пользу не только экономическим связям, но "прежде всего позволил бы также сделать более тесными контакты между людьми", указал бывший посол ФРГ в РФ, передает ИТАР-ТАСС. По мнению ГРФ, отменив визовый режим, Европа могла бы также "поощрять, укреплять и конструктивно сопровождать демократическое развитие в России".

Напомним, 1 февраля постпредставитель РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что финальный доклад о выполнении совместных шагов к безвизовому режиму между Россией и Евросоюзом ожидается в конце года 2012 года.

По его словам, речь идёт о зимнем саммите Россия-Евросоюз. Затем "последуют переговоры уже непосредственно по соглашению об отмене виз". Чижов также высказал мнение о том, что наилучшей датой для введения безвизового режима была бы Олимпиада в Сочи.