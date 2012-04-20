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20 апреля 2012, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу страны "Большой двадцатки" (G20) объявят о докапитализации Международного валютного фонда (МВФ). Об этом по итогам встреч на уровне министров финансов БРИКС заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Уверяю вас, что "двадцатка" заявит итоговую сумму (докапитализации МВФ)", - заявил заместитель министра. Сторчак не стал назвать объем средств, которые будут направлены в Международный валютный фонд, передает РИА Новости. При этом он добавил, что эта сумма устроит руководство МВФ. "Эта цифра должна устроить госпожу (Кристин) Лагард", - заявил Сергей Сторчак.