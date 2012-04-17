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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

МВФ не хватает всего $400 млрд, чтобы победить мировой кризис

17 апреля 2012, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vestifinance.ru
Фото с сайта vestifinance.ru

Для более эффективной работы Международного валютного фонда в борьбе с мировым кризисом глава организации Кристин Лагард намерена привлечь дополнительные ресурсы в размере $400 млрд уже на этой неделе.

"Я надеюсь, что на этой неделе мы привлечем более $400 млрд", - заявила Лагард в интервью испанской газете Sole 24 Ore, передает портал Vestifinance.ru. Она подчеркнула, что этот вопрос очень важен для организации.

"Мы намерены делать все, что в наших силах, и я готова оставить этот вопрос открытым в течение нескольких недель, поскольку некоторым странам требуется получить одобрение парламента на проведение взносов", - сказала глава МВФ.

Увеличение ресурсов МВФ, скорее всего, будет центральной темой весенних сессий МВФ, которые пройдут 20-22 апреля в Вашингтоне.

Ранее глава МВФ говорила о необходимости привлечения фондом дополнительных $500 млрд, однако на прошлой неделе заявила в интервью, что потребности МВФ в дополнительных средствах могут оказаться не столь существенными, как предполагалось ранее, благодаря мерам, принятым Евросоюзом. Во вторник Япония объявила о выделении МВФ $60 млрд.

"АН" писали, что 18 марта Кристин Лагард заявила, что после затянувшегося кризиса снова с оптимизмом смотрит в будущее.  Меры, принятые для преодоления кризиса, начинают приносить свои плоды.

ЛБ

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