Цены на бензин в Москве находятся в пределах разумного

В Москве цены на бензин находятся в пределах разумного. Об этом заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Департамент, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, постоянно проводит мониторинг цен на топливном рынке. "На сегодняшний день тенденция такая, что цена держится в пределах разумного. Отклонения максимальные были до 0,07% по дизельному топливу, по 92-му и 95-му бензину", - заявил Ликсутов, передает РБК. "Мы продолжаем за этим следить, и постоянно ежедневный мониторинг такой ведется", - отметил он.