Торги на российском рынке акций завершились разнонаправленным движением индексов

На российском рынке акций в пятницу торги завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,27% - до 1501,63 пункта, индекс РТС повысился на 0,29% - до 1620,31 пункта.

Объем торгов на объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС превысил 450 миллиардов рублей. По итогам торгов в лидерах находились бумаги "Акрона" (+5,03%) и "Распадской" (+2,78%). В лидерах падения оказались обыкновенные акции банка "Возрождение" (-2,57%), Холдинга МРСК (-1,33%) и бумаги ТГК-1 (-1,91%). Акции Газпрома по итогам торгов подешевели на 0,06%, ЛУКОЙЛа - на 0,17%, Сбербанка - на 0,36%, банка ВТБ - на 0,55%.