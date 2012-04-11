Перед Пасхой в России выросли цены на куриные яйца

Перед Пасхой в ведущих торговых сетях России выросли цены на куриные яйца, за последнюю неделю цена на этот продукт выросла на 1,3%, а с начала года – на 8,4%. Об этом сообщает Росстат.

В последние дни в стране наблюдается повышенный спрос на куриные яйца, куличи и молочные продукты, изюм и муку, однако их дефицита в магазинах не наблюдается. А представители торговой сети Х5 Retail Group и "Азбука Вкуса" сообщили, что не смотря на повышенный спрос всех перечисленных продуктов, цены на них даже стали ниже.

Напомним, из-за повышенного потребительского спроса на прошлой неделе в Европе также взлетели на 76% цены на куриные яйца.