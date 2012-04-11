Паника на мировых биржах. Торговая сессия в США - худшая в году

В среду с утра фондовые биржи сильно упали: торговая сессия в США оказалась худшей в году; азиатские и российские биржи с утра также пошли вниз. Мировой фондовый рынок запаниковал на фоне тревожных вестей из Европы.

Инвесторов напугала Испания. Ставки по 10-летним гособлигациям страны накануне достигали почти 6%, это максимальное значение с начала года. Получается, что Мадриду становится все сложнее занимать деньги на долговом рынке.

Трейдеры боятся, что Испания не сможет быстро сократить бюджетный дефицит (в 2011 году он составил 8,5% ВВП) и стране понадобятся экстренные кредиты от ЕС и МВФ. Однако испанские власти говорят, что пока им программа помощи не нужна.

Фондовый рынок это не успокоило. Индекс S&P 500 на последней сессии обвалился почти на 2%, это самое сильное падение в 2012 году. Европа потеряла от 2 до 3%. РТС и ММВБ просели на процент. Индекс РТС составил 1607,35 (-0,91%), индекс ММВБ — 1498,07 (-0,82%). Курсы валют: доллар стоит 29 рублей 64 копейки, евро — 38 рублей 83 копейки, передает НТВ.Ru.