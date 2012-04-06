В России темпы экономического роста превышают возможный потенциал. Это может привести к росту "ненефтяного" бюджетного дефицита, предупреждает Международный валютный фонд (МВФ).

"Рост "ненефтяного" бюджетного дефицита может повлечь за собой "перегрев" экономики", - заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс, передает РБК. По его словам, российское Правительство "должно воспользоваться высокими ценами на нефть, сократив ненефтяной бюджетный дефицит РФ и поместив нефтяные сверхдоходы в резервный фонд". Международный валютный фонд обратился к российским властям с призывом сократить ненефтяной дефицит бюджета в текущем году до 4,7% ВВП к 2015г. за счет урезания субсидий и налоговых льгот.