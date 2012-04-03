Торги на российском рынке акций закрылись ростом ведущих индексов

По итогам торговой сессии во вторник торги на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов - индекс ММВБ прибавил 1,85% - до 1550,05 пункта, индекс РТС вырос на 2,36% - до 1682 пункта.

На объединенной фондовой площадке ММВБ-РТС объем торгов сегодня составил около 445,9 млрд руб. По итогам торгов лидирует обыкновенные акции ТГК-13 (+5,79%), "Мечела" (+ 3,8%), передает РБК. Среди лидеров падения отметились бумаги "O2ТВ" (-7,17%), "ВостРАО" (-3,08%).