Россия готова отменить ограничение на ввоз украинских сыров

Россия может отменить ограничение на ввоз украинских сыров, если украинская сторона выполнит все замечания, которые были высказаны российской стороной. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Во вторник в Киеве на брифинге по итогам переговоров с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко Геннадий Онищенко сказал, что Украина и Россия договорились определить лабораторию, которая на территории Украины будет следить за соответствием качества украинских сыров согласно российским требованиям. "Мы готовы делегировать свои полномочия этой лаборатории, которая будет определена, чтобы она здесь, на украинском рынке, обеспечивала и гарантировала тот уровень требований, которые сейчас есть в РФ", - отметил Геннадий Онищенко.

В свою очередь украинский министр подтвердил, что "ограничение на твердые и полутвердые сыры украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые выразила российская сторона во время проверки украинских предприятий".