Промышленности России необходимы свои мощные лоббисты - Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что в политику должны вернуться технократы, которые, по его мнению, должны обеспечить российской промышленности мощное лобби в обществе, в СМИ и во власти.

"Надо сделать так, чтобы у промышленности России были свои мощные лоббисты везде: среди средств массовой информации, среди моральных авторитетов общества, нужно большинство в парламенте, в правительстве, в Кремле", - цитирует Рогозина издание Национальная оборона. По его словам, оборонно-промышленный комплекс является локомотивом многих отраслей страны, и с его воссозданием могущество России быстро восстановится.

Вице-премьер не исключает, что для защиты интересов российских промышленников может быть создана политическая партия. Он подчеркнул, что "партия - лишь надводная часть. Главным лоббистом промышленности России должен быть Кремль".

Дмитрий Рогозин также отметил: "Что касается технического решения вопросов, то здесь политики и системщики должны работать в тесном контакте с технарями, то есть с теми, кто этот политический замысел, эту задачу может немедленно трансформировать в техническое решение, предложить и отстоять его перед политиками".

Он привел свою работу с высококвалифицированными специалистами Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ в качестве примера: "Мы друг друга обучаем, происходит взаимная конвергенция. Я порождаю их мотивацию, оптимизм, помогаю уверенно взглянуть в будущее, и они моментально выдают решения, с которыми я знакомлюсь, анализирую, учусь, с чем-то спорю. Это постоянный процесс взаимного обучения, взаимной подпитки, перепроверки наших решений".