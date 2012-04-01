Исаев: Российская пенсионная система развивается

В 2012году индексация пенсии в России, проводимая в апреле, превысит рост потребительских цен в стране. Российская пенсионная система развивается, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Трубить в фанфары по поводу нынешнего повышения пенсий, думаю, не стоит. Но сам этот факт свидетельствует о том, что российская пенсионная система развивается, работает четко и слажено», - цитирует Исаева сайт политической партии «Единая Россия». То повышение, которое сейчас проводится, для основной массы пенсионеров будет плановым, отметил Исаев. По его словам, "главное, что эта индексация пенсий превышает инфляцию".