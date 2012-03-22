Силуанов предложил изменить систему оплаты труда бюджетников

Министерство финансов России выступило с инициативой о проведении существенной реорганизации оплаты труда бюджетников. Реформа аналогична реорганизации оплаты труда военнослужащих, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, ведомство повышало "денежное довольствие военнослужащим". И "в этот момент мы провели существенную реорганизацию системы оплаты труда и отмены натуральных льгот", - отметил Силуанов. По его словам, такой же процесс "необходимо провести и в рамках повышения оплаты труда работников бюджетной сферы", передает Интерфакс. Такое заявление Антон Силуанов сделал на совещании по вопросам реализации задач, поставленных в предвыборных статьях кандидата на пост президента РФ.