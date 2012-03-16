Украина намерена найти замену российскому газу

Украина намерена заместить дорогой российский газ альтернативными источниками. "Газ есть, и газ есть гораздо дешевле, чем сейчас мы вынуждены закупать в России", - заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по техническому обеспечению доставки газа из других стран. Одно из преимуществ Украины, по мнению Азарова, - наличие собственных подземных газохранилищ."Мы можем нашим партнерам предложить очень интересные схемы закупки газа", - цитирует премьера РБК. "Например, в летний период, когда он на споте стоит относительно дешево. А реализовать газ тогда, когда он стоит достаточно дорого", - пояснил Азаров. По его мнению, "это не то решение, которое мы очень бы хотели получить, лучше бы договориться с Россией по нормальным ценам". "Это вынужденное решение, у нас нет другого выхода, если наши российские партнеры проявляют такую неуступчивость или такое непонимание той ситуации, которая сложилась", - глава украинского правительства.