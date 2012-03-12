В Белоруссии вводится купюра номиналом 200 тысяч рублей

В Белоруссии вводится в обращение денежная купюра достоинством 200 тыс. белорусских рублей ($24,5 по курсу Нацбанка). Нацбанк также проведет презентацию новой банкноты.

В настоящий момент самой крупной в Белоруссии является купюра в 100 тыс. белорусских рублей. Ранее правительство и Нацбанк заявили о намерении постепенно вывести из обращения все купюры номиналом до 100 белорусских рублей, а также округлить цены, напоминает РБК.

В 2011 г. Белоруссия была охвачена валютно-финансовым кризисом, который привел к множественности курсов. Нацбанк в 2011 г. провел две единовременные девальвации белорусского рубля - на 56% в мае и на 54% в октябре.