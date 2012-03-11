В экономической политике России ждут изменений

Главные изменения ожидаются в экономической политике, заявил экономист, академик РАН Сергей Глазьев в интервью радиокомпании "Голос России", ссылку на которое корреспондент Аргументов.ру получил по электронной почте.

«Нас ждут изменения в экономической политике. Что касается политических изменений, то они уже объявлены, более того, в Думу внесены законодательные инициативы», - заявил в интервью радиокомпании «Голос России» экономист, академик РАН Сергей Глазьев. Он подчеркнул, что основные изменения будут связаны с модернизацией и укреплением в экономике: «Главные изменения мы ждем в экономической политике. Они будут связаны с модернизацией, подъемом модернизационной активности, переходом к политике структурной перестройки нашей экономики и с опорой на собственные силы, с расширением внутренних источников кредита и укреплением экономического суверенитета не только России, но и единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза».