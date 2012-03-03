ЕЦБ: рано праздновать победу над кризисом в еврозоне

Экономическая ситуация в ЕС остается неустойчивой, так как продолжает сохраняться неопределенность в отношении ряда стран еврозоны, заявил в субботу глава ЕЦБ Марио Драги, который принимал участие в завершившемся здесь в минувшую пятницу саммите.

"В условиях, когда буря на финансовом рынке еврозоны несколько улеглась в связи с утверждением второй программы помощи Греции, лидеры Евросоюза пытаются убедить себя и весь мир в том, что худшее уже позади", - отмечают в коридорах Евросовета.

Глава ЕЦБ предупредил, что "преждевременный оптимизм" способен привести к отказу правительств некоторых стран еврозоны от продолжения реализации политики жесткой экономии, что ввергнет еврозону в очередной виток кризиса.

Одним из свидетельств повышенной неопределенности ситуации стали опубликованные Европейского центрального банка данные, согласно которым банки ЕС поместили на его депозитные счета в минувший четверг рекордную сумму в 776,9 млрд евро. Значительная часть этих денег представляет собой свободные кредиты, которые 800 банков ЕС получили накануне – в среду - от того же ЕЦБ. Сумма выданных 3-летних займов составила также рекорд – 529 млрд евро.

То есть банки предпочитают сейчас депонировать деньги на счетах ЕЦБ, а не вкладывать их в реальную экономику Евросоюза.

Кроме того, деловой мир "начинает задавать вопросы относительно экономического положения в Испании", со ссылкой на европейского аналитика передает ИТАР-ТАСС. Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил на саммите, что дефицит госбюджета его страны составит в текущем году 5,8 проц ВВП, а не 4,4 проц, как это было ранее согласовано с Еврокомиссией.

"АН" писали, что на саммите было принято решение об ускорении предоставления средств в постоянно действующий антикризисный фонд Евросоюза для создания более надежных механизмов противодействия кризису. Накануне лидеры 25 стран ЕС подписали Бюджетный пакт. Великобритания и Чехия отказались присоединиться к данному документу.

Фискальный пакет (Бюджетный пакт) предусматривает так называемые "долговые тормоза" в каждой стране Евросоюза, которые должны предотвращать задолженность государств еврозоны в будущем. Договор вступит в силу в начале следующего года.

Согласно сделанным накануне заявлениям ряда ведущих европейских политиков этот весенний саммит лидеров ЕС стал "поворотным": двухлетний финансовый кризис еврозоны закончился.

Президент Франции Николя Саркози отметил, что "мы переворачиваем страницу, финансовый кризис закончился, хотя экономический – еще нет".

В свою очередь президент Евросоюза Херман Ван Ромпей заявил на саммите, что "нижняя точка кризиса уже пройдена и сейчас от чрезвычайных мер по финансовой стабилизации ЕС переходит к реализации стратегии экономического роста".