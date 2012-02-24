Международный валютный фонд и Украина пересмотрят программы сотрудничества

Международный валютный фонд и Украина создадут рабочую группу по пересмотру программы сотрудничества. МВФ считает, что надо немедленно поднять тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом написал премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook. "Мы же считаем, что вначале мы должны реализовать программы энергосбережения, уменьшить потери тепла, электроэнергии и газа, договориться с Россией о пересмотре контрактов, и только тогда обсуждать дальнейшую реализацию программы", - сказал Азаров. По словам премьера, на его последней встрече с исполнительным директором МВФ "госпожой Кристин Лагард именно так и рассматривался вопрос нашего сотрудничества". Вопрос тарифов - это единственное разногласие между Украиной и МВФ, отметил Азаров.