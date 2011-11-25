У Амурской области есть большие перспективы для развития сельского хозяйства

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25 ноября 2011, 08:53 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев считает, что у Амурской области есть большие перспективы для дальнейшего развития сельского хозяйства. Ишаев посетил колхоз «Луч» в селе Ивановка.

Это одно из крупных многоотраслевых сельскохозяйственных производств региона, образованное в 1984 году.

В колхозе имеется 19474 га пашни. Посевная площадь зерновых культур составила 6050 га.



Поголовье крупного рогатого скота составило: за 2009 год – 1121 голова, на 01.11.2011 - 1758 голов.



В хозяйстве осуществляется строительство животноводческого комплекса. Ведется строительство второй очереди коровника на 600 голов дойного стада и сухостойного коровника на 200 скотомест, передает РИА «АмурПРЕСС». Виктор Ишаев в сопровождении губернатора Амурской области Олега Кожемяко осмотрел и сам поселок Ивановка, где ознакомился с передовым опытом малоэтажного коттеджного строительства жилья для работников сельхозпредприятия.



В тот же день полпред посетил агрофирму «Партизан» в селе Раздольное Тамбовского района Приамурья. Виктор Ишаев осмотрел только что построенный свинокомплекс и хранилище для сои. Работники предприятия сообщили полпреду, что урожайность сои в этом году составила 24 центнера с гектара.



Также Виктор Ишаев посетил выставку собственной продукции агрофирмы «Партизан».



Полпред высоко оценил комплексный подход руководства предприятия к сельскохозяйственному производству: фирма не только занимается растениеводством, но и имеет собственную кормовую базу, занимается свиноводством, производством молока, колбасных изделий, имеет кондитерских цех и собственную торговую сеть. На предприятии постоянно обновляется парк сельскохозяйственной техники.



Агрофирмой «Партизан» в рамках действующих долгосрочных целевых программ по АПК за счет средств федерального и областного бюджетов всего получено субсидий: за 2006 год в сумме 28,7 млн. рублей, по состоянию на 22.11.2011 в сумме 82,8 млн. рублей.