Силуанов замещает Кудрина всё полнее, занял его место во Внешэкономбанке

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24 ноября 2011, 13:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта bfm.ru

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов занял место Алексея Кудрина в Национальном банковском совете как представитель правительства.

В соответствии с распоряжением кабинета министров Силуанов также заменил Кудрина в Наблюдательном совете Внешэкономбанка.

Кроме того, Силуанов включен в состав совета директоров "Агентства по страхованию вкладов".

Соответствующие распоряжения правительства, подписанные премьер-министром РФ Владимиром Путиным, опубликованы сегодня в банке федеральных нормативных и распорядительных документов.

"Ан" писали, что Алексей Кудрин 26 сентября покинул пост министра финансов России. Затем его последовательно лишили всех постов.