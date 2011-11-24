Силуанов замещает Кудрина всё полнее, занял его место во Внешэкономбанке

Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов занял место Алексея Кудрина в Национальном банковском совете как представитель правительства.
В соответствии с распоряжением кабинета министров Силуанов также заменил Кудрина в Наблюдательном совете Внешэкономбанка.
Кроме того, Силуанов включен в состав совета директоров "Агентства по страхованию вкладов".
Соответствующие распоряжения правительства, подписанные премьер-министром РФ Владимиром Путиным, опубликованы сегодня в банке федеральных нормативных и распорядительных документов.
"Ан" писали, что Алексей Кудрин 26 сентября покинул пост министра финансов России. Затем его последовательно лишили всех постов.