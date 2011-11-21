Путин: налоговики трёх стран будут бороться за налогоплательщика

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21 ноября 2011, 18:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На модернизацию налоговой службы в ближайшие три года будет потрачено 30 миллиардов рублей, сообщил в понедельник Владимир Путин на конференции "Налогообложение и современный взгляд" в Москве.

Премьер-министр призвал налоговиков активнее внедрять в своей работе современные технологии и внимательно решать проблемы каждого человека, поскольку с 1 января начнётся конкуренция за налогоплательщика между Россией, Белоруссией и Казахстаном.

"Нужно выстраивать конструктивный диалог с налогоплательщиками, внимательно и кропотливо подходить к решению возникающих проблем, помогать бизнесу и гражданам разбираться в налоговых тонкостях и инновациях и не преследовать за несущественные ошибки. Разумеется, нужно поправлять, но не преследовать,"- заявил премьер.

По мнению Путина, работа должна строиться на принципах уважения прав и защиты интересов добросовестных налогоплательщиков.

"Фактически начинается конкуренция за налогоплательщика. Мы с вами должны это понимать. И нам нужно создать максимально привлекательные налоговые процедуры. А то переедут. В Казахстан уже перерегиструются некоторые компании, да и в Белоруссию поедут. Наша система налогообложения и администрирование, еще раз повторю, должны быть конкурентоспособными," - заявил глава правительства.

Сегодня же Владимир Путин назвал правильным решение о ставке в 13% по налогу на доходы физических лиц. Премьер отметил, что такая ставка - одна из самых низких в Европе. По мнению Путина, в результате, прежде всего, созданы стимулы для вывода зарплат "из тени", а значит, лучше защищены права работников.