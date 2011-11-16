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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Впервые с июля 2011 года цена на нефть поднялась до 100 долларов за баррель

16 ноября 2011, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта www.anspress.com
фото с сайта www.anspress.com

Впервые с июля 2011 года цена на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже в среду поднялась выше 100 долларов за баррель, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI достигла 100,79 долларов за баррель, тем самым увеличившись на 1,42 доллара (1,4%).

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