Глава МВФ Кристин Лагард призвала Россию принять меры предосторожности

Глава МВФ Кристин Лагард в ходе открытой лекции в Государственном университете Министерства финансов РФ рекомендовала России принять меры предосторожности ввиду нарастающих рисков в мировой экономике.

Глава Международного валютного фонда охарактеризовала риски как "серьезные" и добавила, что кризис в еврозоне может обернуться неприятностями и для развивающихся стран. Напомним, Кристин Лагард приехала в Россию после саммита G20, который завершился 4 ноября во Франции.

Глава МВФ подчеркнула, что на фоне разразившегося кризиса, в первую очередь, развитые экономики несут ответственность и должны предпринять шаги для восстановления доверия инвесторов, передает РБК. Но предупредила, что, несмотря на это, всем странам следует проявлять бдительность.