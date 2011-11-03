Украина усилила контроль за ввозом свинины из России из-за африканской чумы

Украина усилила контроль за ввозом свинины из России. Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба страны приняла такое решение в связи с выявлением случаев заболевания африканской чумой свиней в Курской области.



Как заявил глава ведомства Иван Бисюк, ввоз свинины из России взят под особый контроль. "Все региональные государственные лаборатории ветеринарной медицины уже обеспечиваются необходимым диагностическим оборудованием для лабораторных исследований на африканскую чуму свиней", - отметил Бисюк. Неотложные меры были приняты в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, а также в Крыму, передает РБК.