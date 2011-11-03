Глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский предлагает ввести в России пенсии для гастарбайтеров, это введение может стать стимулом для их легальной деятельности на территории РФ.



В своем интервью газете "Известия" глава ФМС заявил, что в России "должны создаваться такие условия, чтобы люди хотели законно трудиться. Вот, например, россияне заинтересованы получать "белую" зарплату, чтобы потом получать пенсию. Также и с иностранными гражданами".



Константин Ромодановский пояснил: "Необходимо искать механизмы для того, чтобы они были заинтересованы законно работать. Кстати, те же самые пенсии для иностранных граждан... Через это надо тоже идти. Надо уже думать об этом, это перспектива", - цитирует его Интерфакс.