Уникальная акция от налоговой - она прощает всех

Федеральная налоговая служба проводит уникальную акцию, которая коснётся миллионов налогоплательщиков России, а заключается акция в том, что долги более чем трехлетней давности ФНС прощает.



Заместитель руководителя ФНС России Даниил Егоров сообщил, что "по оценочным данным ФНС, это 36 миллиардов рублей в отношении 33 миллионов человек". Федеральная налоговая служба готова простить россиянам, физическим лицам, миллиарды, такое в РФ происходит впервые.



По словам, Даниила Егорова, в первую очередь ФНС аннулирует те суммы, которые она сама же и начислила некорректно, эти долги возникли по ошибке. А происходит это из-за того, что жизнь летит быстрее, чем бумаги из одних госорганов в другие: люди продают машины, квартиры, землю, меняют работу, адреса и фамилии, а налоги начисляются по старым данным. Выгоднее понять и простить, чем выбивать деньги через суд годами.



От всех налогов, собираемых в России, 36 миллиардов рублей - это примерно 1%, хотя и они не стали бы лишними для страны, ну а физическим лицам ФНС спишет все долги, которым более трех лет автоматически.



Узнать, есть ли долги перед Федеральной налоговой службой РФ именно у вас, можно на сайте Налоговой службы. Для этого необходимо ввести свои данные на сайте - фамилию, номер ИНН и регион, передает Первый канал.