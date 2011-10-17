Строительство делового центра "Москва-Сити" завершится через четыре года, и он не будет пустовать, заявил сегодня первый вице-мэр российской столицы Владимир Ресин, который курирует эту стройку.

По его словам, сейчас работы на объекте идут полным ходом, там заняты более 3 тыс. человек и число их постоянно растет.

"Пока не взят в работу лишь участок, где должна была быть башня "Россия", не строится и 79-этажное здание мэрии, в которое предполагалось переселить и исполнительную власть столицы вместе с законодательной. Это здание будет достраиваться не на деньги города, как планировалось ранее, а на средства частного инвестора", отметил Ресин, сообщает радио "Маяк".