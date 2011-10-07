На российском валютном рынке ММВБ сегодня продолжилось укрепление национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине". Рубль по итогам пятничных торгов усилил позиции против доллара.

Расчетами "завтра" американская валюта подешевела на 31 копейку - до 32 рублей 05 копеек. Курс евро снизился менее значительно - на 12 копеек, до 43 рублей 24 копеек.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 7 октября 2011г., составляет 32,5085 руб./долл., курс евро - 43,3728 руб./евро, сообщает RBK.