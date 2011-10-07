В 2012 году минимальную зарплату в Москве повысят дважды

В Москве в 2012 году минимальную зарплату повысят дважды: с 1 января она возрастет до 11,3 тыс. руб., а с 1 июля - до 11,7 тыс. руб. Сейчас минимальная зарплата составляет 10,9 тыс. руб.



Глава Московской конфедерации предпринимателей Елена Панина рассказала, что такие параметры заключены в соглашении, которое подписали власти столицы, профсоюзы города и работодатели.



"Мы согласовали цифры на этот год, кажется, что уровень (зарплаты) не очень высокий, но за последние пять лет рост минимальной зарплаты через трехстороннюю комиссию составил 92%: почти в 2 раза увеличили минимальную заработную плату при росте инфляции 51% за тот же период", - сообщила она.



Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь пообещал, что все социальные обязательства перед москвичами в следующем году будут проиндексированы не ниже инфляции: "Все наши социальные обязательства и в этом году, и в следующем году проиндексированы не ниже инфляции. По ряду обязательств - значительно выше". При этом мэр отметил, что в работе столичных властей приоритетом остается социальная поддержка горожан. По его словам, пособия для детей от полутора до трех лет увеличены ровно в 2 раза, "это серьезное увеличение, серьезные дополнительные расходы для бюджета города, но мы считаем их абсолютно обоснованными". Кроме того, на 9% увеличены единовременные денежные выплаты, установлен городской стандарт минимального дохода пенсионера в размере 12 тыс. руб.



Ранее Сергей Собянин заявлял, что средняя зарплата москвичей в течение ближайших лет будет ежегодно повышаться на 4%, передает РБК.ру.