Зубков: В России нет оснований для роста цен на продукты

В России нет оснований для роста цен на продовольствие, считает первый вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков. По его мнению, необходимо обратить внимание на потребности внутреннего рынка.



В августе-сентябре 2011г. продовольственная инфляция была нулевой, отметил вице-премьер. "Мы должны сделать так, чтобы и далее цены не росли", - цитирует Зубкова РБК. По словам Зубкова, Россия обеспечена всеми агрокультурами в связи с хорошим урожаем. Однако сейчас в первую очередь нужно оценить баланс этих культур и создать такие механизмы, при которых сельхозпроизводителям было выгодно продать свою продукцию сначала на внутреннем рынке, а уже излишки поставлять на внешний рынок.