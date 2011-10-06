Третий по величине банк России - Газпромбанк, получит статус государственного

Третий по величине банк в России, Газпромбанк, в ближайшем времени может получить формальный статус государственной финансовой организации.



По данным газеты "Коммерсантъ", это произойдет, если кредиторы Газпромбанка, в том числе ВЭБ, обменяют свой долг на долю в капитале финансовой организации. Акционеры Газпромбанка уже проголосовали за изменения в устав, которые разрешают такую конвертацию. Участники рынка и так считали Газпромбанк государственным, однако формально он им не был.



Сейчас контрольный пакет акций Газпромбанка находится во владении негосударственного пенсионного фонда "Газфонд", остальные акции принадлежат государственному "Газпрому", менеджерам и компании "Новфинтех". Учредителями "Газфонда", в свою очередь, являются как "Газпром", так и сам Газпромбанк, а также "Уренгойгазпром", "Ямбурггаздобыча" и "Югтрансгаз".