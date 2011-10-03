Бюджет РФ 2011 года не удастся свести на ноль, дефицит может составить 30 млрд

Минфин РФ в понедельник обнародовал прогноз: доходы федерального бюджета РФ в 2011г. составят 11,069 трлн руб., расходы - 11,099 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета оценивается в 29,9 млрд руб.(0,1% от ВВП).

Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2012-2014гг., опубликованной на сайте Министерства финансов РФ.

Ранее глава Минфина (теперь уже бывший) Алексей Кудрин, а также премьер-министр РФ Владимир Путин говорили о том, что избавиться от дефицита бюджета удастся уже в этом году. По прежним оценкам, по итогам 2011г. доходы и расходы бюджета должны были совпасть "в ноль".

Уже в следующие годы дефицит бюджета заметно возрастет. В 2012г. этот показатель составит 1,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), в 2013г. - 1,6% от ВВП. В абсолютном выражении дефицит составит 890,7 млрд руб. и 1,04 трлн руб. соответственно.