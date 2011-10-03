Курс доллара достиг максимума за 2 года и это не предел

Официальный курс доллара в понедельник достиг максимума с августа 2009г. Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком резкого снижения курса национальной валюты РФ по отношению к доллару.

Уже на открытии котировки американской валюты поднялись почти на 50 коп. - до 32,6 руб./долл.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на завтра, вырос в итоге на 48 копеек и составил 32,58 руб./долл. Данное значение стало максимальным для американской валюты более чем за два года. Последний раз курс доллара поднимался столь высоко в середине августа 2009г.

Лишь во второй половине дня российскому рублю удалось частично отыграть утренние потери. Доллар в настоящее время торгуется на отметке 32,53 руб. - на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. За один евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 43,41 руб. - на 3 копейки выше уровня закрытия торгов пятницы.

На мировом валютном рынке сегодня также зафиксирован рост курса доллара по отношению к ведущим валютам. При этом участники рынка отмечают, что пока политики еврозоны будут разделены во мнениях относительно лучшего средства от долгового кризиса, дефолт Греции будет все ближе, сообщает RBK.

Следовательно, рост курса доллара в ближайшие дни продолжится.

Между тем на рынке FOREX евро скатился к 8-месячному минимуму против доллара после того, как правительство Греции заявило, что стране не удастся достичь целевых показателей дефицита, обещанных властями несколько месяцев назад в обмен на финансовую помощь. По состоянию на 13:35 мск евро подешевел на 0,34% - до 1,3353 долл.