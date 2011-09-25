Алексей Кудрин: для Запада грядет десятилетие потерь, для России - приобретений

В Вашингтоне министр финансов РФ, принимавший участие в завершающейся сессии руководящих органов Всемирного Банка и МВФ. заявил, что в связи с нынешней ситуацией в мировой экономике "нас всех ждет потерянное десятилетие".

Алексей Кудрин пояснил, что имеет в виду "прежде всего, западные страны, для которых модель перестройки на новые факторы, отказ от тех моделей потребления с низкими уровнями инвестиций, какие у них имелись до кризиса, будет происходить очень тяжело и много лет".

По словам вице-премьера, "у них очень большая задолженность, они будут сокращать свое потребление и долги, и это уменьшит для них факторы роста" экономики, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время, "в отношении России ситуация несколько иная". У российской экономики больше резервов с точки зрения структурных реформ и возможностей привлечения инвестиций. Поэтому мы можем пройти этот путь быстрее, за три-четыре года.

Темпы экономического роста в России в ближайшие годы будут составлять около четырех процентов.

"Для нас это десятилетие как раз не будет потерянным. Думаю, скорее всего, оно станет десятилетием приобретений", - сказал министр финансов РФ.