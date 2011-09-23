Минфин отказывается финансировать проекты «Единой России»

Министерство финансов не хочет выделять деньги на дорогостоящие инфраструктурные проекты партии «Единая Россия». В финансировании на 2012 год отказано корпорации «Урал промышленный — Урал полярный».



Также Минфин не будет финансировать программы «Новые дороги „Единой России“ и „500 бассейнов“», пишут «Ведомости». «Урал промышленный — Урал полярный» был признан нецелесообразным к реализации. Минфин сослался на мнение экспертного управления администрации президента: проект очень затратный. Этот проект был запущен в 2005 году Владимиром Путиным.