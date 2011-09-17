Cергей Собянин прокатился на дрезине

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин проехал на дрезине от станции метро "Печатники" до станции "Зябликово", которой еще нет на схеме столичного метрополитена.



На Люблинско-Дмитровской линии помимо станции «Зябликово» строятся также «Борисово» и «Шипиловская». «Российская газета» уточняет, что весь участок подземки длиной 4,3 км будет введен строго по графику - в декабре этого года. В результате жители одного из самых отдаленных районов Москвы, а в Зябликово проживает полмиллиона человек, получат более комфортную связь с центром столицы. Метро там есть и сейчас, но станция Красногвардейская в настоящее время сильно перегружена.

Убедился столичный градоначальник и в том, что недопоставки эскалаторов, на которые жаловались строители месяц назад, в его прошлый визит, ликвидированы. Собянин потребовал, чтобы эксплуатационники уже с будущей недели начали осваивать новые станции.