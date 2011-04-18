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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Экономика

В Москве начинает работу международный экономический форум “Каспийский диалог"

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Москве начинает свою работу международный экономический форум "Каспийский диалог - 2011", на котором главной темой обсуждения станет правовой статус Каспийского моря.

Также еще одной немаловажной темой на международном экономическом форуме "станет политика государств региона в сфере минерально-сырьевых ресурсов". Участники форума планируют обсудить "развитие транспортной инфраструктуры региона, строительство энергоэффективных домов, использование информационных технологий, развитие рыболовства и восстановление биоразнообразия", - цитирует сообщение оргкомитета ИТАР-ТАСС. Российский президент Дмитрий медведев считает, что узаконить статус Каспийского моря нужно "не только для того, чтобы разделить водное пространство, делимитировать границу и установить границу суверенитетов, но и для того, чтобы заниматься нормальным экономическим сотрудничеством".

На международный экономический форум приглашены: спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границы России с сопредельными государствами – участниками СНГ Александр Головин, замглавы Росрыболовства Александр Фомин, посол Ирана в России Сейед Махмуд Реза, представители российских и зарубежных нефтегазовых компаний и объединений, в том числе "Лукойла", "Газпром Зарубежнефтегаза" и другие. Здесь же соберутся чиновники, дипломаты, ученые и эксперты из прикаспийских стран, СНГ и Европы. Форум пройдет при поддержке МИД РФ, Минприроды, Российской академии наук.

Напомним, Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан являются прикаспийскими странами, в отношениях которых остается главная проблема - неопределенность статуса Каспийского моря. Между странами есть договоренность о необходимости подписания Конвенции о правовом статусе моря, так как отсутствие понимания в этой сфере затрудняет реализацию энергетических проектов, создает почву для переориентации энергоэкспорта на Азию, в первую очередь на Китай.

СБ

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