Утверждена кандидатура нового заместителя председателя ЕврАзЭС

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16 апреля 2011, 18:44 [ «Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

На заседании Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества 15 апреля в Ялте была утверждена кандидатура Николая Зайченко на должность заместителя Председателя ЕврАзЭС. Данный человек таким образом занял квотную должность от Белоруссии в органе управления данным интеграционным образованием на постсоветском пространстве

Комментируя данное назначение, первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов заявил, что Николай Зайченко является человеком, которого знают и уважают и против кандидатуры которогоникаких возражений нет.

Николай Зайченко в 1948 году в п. Пограничный, Приморского края.Окончил в 1971 году Белорусский политехнический институт. По специальности инженер-экономист. Кандидат экономических наук.



Работал инженером, старшим инженером Института проблем надежности и

долговечности машин АН БССР, старшим экономистом, младшим научным

сотрудником Института экономики АН БССР.

Был аспирантом этого института. Затем являлся старшим научным

сотрудником, заведующим сектором методологии и методов формирования и

реализации целевых комплексных программ научно-исследовательского

экономического института (НИЭИ) Госплана БССР, заместителем директора по

научной работе НИЭИ Госэкономплана БССР, заместителем директора по

научной работе НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь,

заместителем Министра экономики Республики Беларусь.



10 января 2002 г. президент дал согласие на назначение первым

заместителем министра экономики Республики Беларусь.



С 24 декабря 2003 года - министр экономики Республики Беларусь.

4 декабря 2009 г. Указом Президента Республики Беларусь освобожден от

должности министра экономики (в связи с выходом в отставку).

В нынешнем году Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил

Николай Зайченко на должность в ЕврАзЭС. Награжден Почетной Грамотой

Совета Министров Республики Беларусь.

Награжден медалью "За трудовые заслуги".