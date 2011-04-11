Сергей Сторчак будет курировать в Минфине блок международных вопросов

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11 апреля 2011, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель главы Министерства финансов Сергей Сторчак будет курировать в ведомстве блок международных вопросов. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Ранее этими вопросами в Минфине занимался Дмитрий Панкин.

Панкин перешел на пост руководителя Федеральной службы федеральных резервов. Сегодня же Алексей Кудрин представился сотрудником ФСФР Дмитрия Панкина в качестве нового руководителя службы.