Утверждён перечень поручений по итогам заседания Комиссии по модернизации

//Экономика

11 апреля 2011, 09:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Дмитрий Медведев в понедельник утвердил перечень поручений по итогам заседания Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, состоявшегося 30 марта 2011 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«1. Правительству Российской Федерации:

а) представить проект Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров, предусмотрев при этом:

осуществление мероприятий по повышению квалификации не менее 5000 специалистов инженерно-технического профиля ежегодно, включая прохождение ими различного вида практики и стажировок в ведущих российских и иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских центрах;

конкурсный отбор специалистов, направляемых для повышения квалификации;

б) совместно с объединениями работодателей, саморегулируемыми и коммерческими организациями, в том числе с преобладающим участием государства, и с привлечением представителей экспертного сообщества разработать на основе национальной квалификационной рамки отраслевые квалификационные рамки, содержащие набор требований к специалистам инженерно-технического профиля, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.

Срок – 1 декабря 2011г.;

в) при формировании государственного задания на подготовку инженерно-технических кадров предусмотреть:

увеличение нормативов финансового обеспечения в части, касающейся затрат на развитие материально-технической базы и кадрового потенциала, совершенствование профессиональных образовательных программ, привлечение иностранных специалистов к образовательному процессу, а также на мероприятия, связанные с прохождением практики и стажировок в ведущих российских и иностранных организациях, в том числе в инжиниринговых и исследовательских центрах;

введение показателя, характеризующего трудоустройство и работу по специальности выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования в течение не менее трёх лет после окончания обучения;

г) издать (при необходимости представить на утверждение Президента Российской Федерации) нормативные правовые акты, обеспечивающие присуждение начиная с 2012 года 3000 именных стипендий Президента Российской Федерации в размере не менее 7000 рублей, а также 5000 стипендий Правительства Российской федерации в размере не менее 5000 рублей для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.

Срок – 1 августа 2011 г.;

д) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на расширение полномочий попечительских советов в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, предусмотрев участие в них представителей работодателей и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также наделение таких советов полномочиями по участию в разработке образовательных программ в целях их адаптации к требованиям работодателей;

е) представить предложения, направленные на осуществление мер государственной поддержки создания в Российской Федерации инжиниринговых центров;

ж) предусмотреть в ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» осуществление мероприятий, направленных на привлечение к выполнению заданий программы квалифицированных инженерно-технических кадров;

з) разработать комплекс мер, направленных на повышение престижа инженерных профессий, а также привлекательности обучения по специальностям инженерно-технического профиля;

и) издать нормативные правовые акты, предусматривающие с 2013 года меры государственной поддержки в целях развития кооперации российских образовательных учреждений высшего профессионального образования и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства.

Срок – 1 июня 2011 г.

Ответственный: Путин В.В.

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по повышению уровня обеспеченности ведущих федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования инженерно-технического профиля жилищным фондом (общежитиями) для проживания студентов и молодых преподавателей.

Срок – 1 августа 2011 г.

Ответственные: Путин В.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

3. Минобрнауки России:

а) обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок подготовки специалистов инженерно-технического профиля, предусмотрев в них наименование квалификации выпускаемых специалистов – «инженер».

Срок – 1 июня 2011г.;

б) совместно с отраслевыми объединениями работодателей представить предложения по совершенствованию процедур лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку инженерно-технических кадров, а также по совершенствованию планирования объёмов подготовки инженерно-технических кадров;

в) разработать комплекс мер, обеспечивающих существенное уменьшение объема государственного задания на подготовку кадров по основным образовательным программам высшего профессионального образования, не являющимся профильными для федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих обучение по инженерно-техническим специальностям.

Срок – 1 ноября 2011г.;

г) при разработке образовательных стандартов среднего (полного) общего образования предусматривать включение в перечень требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы требований, направленных на их раннюю профессиональную ориентацию.

Срок – 1 декабря 2011г.

Ответственный: Фурсенко А.А.»